"The Board".. استثمار ناجح في الدراما الاقتصادية

حقق مسلسل The Board (تأليف وإخراج هوزان عكو وإنتاج شركة ديونيسيا)، سابقة درامية في معالجته لما يمكن تسميته "دراما اقتصادية" بامتياز.

وتمحور العمل حول عالم الأعمال ومجتمع الشركات الكبرى، بما فيها سوق الأسهم والعمولات والمشاريع الناشئة، والاستثمار بالبشر، وحيتان السوق، والتحالفات وكسر العظم الاقتصادي وغير ذلك.

ورغم صعوبة الموضوع، وما أفرزه من حوارات خاصة، وأحداث، وصراعات مبنية على المصالح، وانتهاك الأخلاقيات في سبيل تحقيق الأرباح المادية، إلا أن النص المتين واتباع صيغة الحبكة المتوالدة، جعل المشاهدين في خضم تشويق مستمر لكشف ما سيحصل في النهاية، ولاسيما أن رؤية "عكو" التي اشتغل عليها كتابةً وإخراجاً لم تسمح ولا للمحة من الملل، أو إمكانية توقع الأحداث.