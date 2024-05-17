ما حقيقة الحجز على أموال حلمي بكر في البنوك؟

كشفت سماح القرشي أرملة الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر حقيقة الحجز على أمواله داخل البنوك، لافتة إلى أن هذه الأخبار "عارية تماما من الصحة".

وتداولت وسائل إعلام محلية تصريحات منسوبة لسماح القرشي تؤكد خلالها الحجز على أموال زوجها الراحل، داخل البنوك، الأمر الذي يعيق تقسيم الميراث بينها وبين ابنتها، وابن زوجها هشام.

وقالت أرملة حلمي بكر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": إن "كل ما نشر من تصريحات منسوبة لي تفيد بالحجز على أموال زوجي الراحل كاذبة، ولم أدلِ بأي تصريح حول هذا الأمر، ولم يتم الحجز على أموال زوجي".

وأضافت: "هذه الأنباء هدفها التشويش على استدعاء النقيب مصطفى كامل للتحقيق بتهمة التشهير بي، بعد البت في التحقيق بها في النيابة العامة".

وهددت سماح القرشي بمقاضاة أي وسيلة إعلام تنسب إليها تصريحات لم تدلِ بها، لافتة إلى أن أي أخبار تخصها هي فقط من تدلي بها.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت أنباء عن البدء في تقسيم ميراث الموسيقار الراحل حلمي بكر بين زوجته وابنته وابنه، إلا أن زوجته أكدت أنه لا يوجد أموال لتقسّم، حيث تم الحجز على الأموال داخل البنوك، دون الكشف عن سبب الحجز.