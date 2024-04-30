بسمة لـ"إرم نيوز": تجسيد دور الأم لممثلين شباب لا يقلقني مطلقا

وأضافت: "هو ممثل مجتهد وأعرفه بشكل فني وشخصي منذ سنوات، وكنا زملاء في ورش تمثيل، أعتقد أن المعرفة السابقة سهلت من التعامل بيننا، والمشاهد التي جمعتنا حملت الكثير من المشاهير، وكان هناك تركيز على العمق النفسي الخاص بالأمر".

وبسؤالها عن تخوف بعض الممثلات من تجسيد دور الأم لممثلين شباب وموقفها، ردت: "أرى أن التمثيل هو فن التقمص ولا علاقة له بحياتي الشخصية، فلقد لعبت دور والدة لممثل شاب هذا العام ومنذ حوالي أكثر من 14 عاما سبق وجسدت دور الأم بعمل فني وكان الابن محمد الشرنوبي، وقبلها بسنوات أيضا كنت والدة الممثلة راندا البحيري القريبة من نفس عمري، لكن ملامحها سمحت أن أقدم دور والدتها؛ لذا فتجسيد دور الأم لممثلين شباب لا يمثل تخوفا بالنسبة لي على الإطلاق".

بدون سابق إنذار

وتحدثت الفانة عن حضورها بظهور خاص وبدور صغير بمسلسل "بدون سابق إنذار" كشفت: "هذا المسلسل لم يكن مخططا له على الإطلاق حيث كان لديهم دور في المسلسل حول شخصية مختلفة وجديدة علي، حيث تجمعني صداقة طويلة ومنذ سنوات بالمخرج هاني خليفة والممثل آسر ياسين، الذي سبق أن تعاونت معه بفيلمي زي النهاردة، و رسائل البحر".

واشتكملت: "لقد أحببت خوض التجربة مع أصدقاء وممثلين أحبهم وعلى رغبة في الحضور معهم بعمل تمثيلي حتى ولو الدور لم يكن يحمل تحديًا على مستوى التمثيل أو بمساحة صغيرة، لكنني سعيدة بالتجربة للغاية؛ فالدور صغير لكنه ظهور خاص، وظهر بواقعية ومصداقية كبيرة، والعمل كان بمثابة فرصة لمحو التخوف الناتج عن أن الناس قد تنسى أيدولوجية بسمة التمثيلية من حيث قدرتها على التحدث بأكثر من لغة، وتقديم أدوار من طبقات اجتماعية مختلفة، وأن يضعونني في قالب شخصية نعناعة التي ظهرت بها في مسار إجباري، كل هذه العوامل جذبتني بشدة للمشاركة في هذا العمل والتجربة التي سعدت بها".

الأمومة

وتطرقت للحديث عن الأمومة وعلاقتها بطفلتها "نادية" وأساليب التربية بين القديم والمعاصر، قائلة: "الأمومة غيرت بي الكثير من الأمور حيث لم أكن على قدر تحمل المسؤوليات الحياتية اليومية.

وأضافت: "مع ابنتي أعتمد على التربية التقليدية والحديثة في كل الأمور حيث أسميه "أننا نسير على سطر ونترك سطر"، راجعت طرق تربيتي مع عائلتي وأتصرف بنفس الأسلوب وأعتمد على أساليب التربية الحديثة، لكن المغزى هو كيفية الحفاظ على شخصية الطفل وتنشئته بأفضل جو ممكن لتكون له شخصية خاصة وفريدة، وهذا ما أفعله ما ابنتي نادية".

هاري بوتر

وفي النهاية أوضحت بسمة أنها من عشاق عالم "هاري بوتر" وأنها المجموعة الأكثر مشاهدة على الإطلاق بالنسبة لها من بين الأعمال الفنية الأجنبية والعالمية، حيث تُبين موقفها من دراما الفانتازيا والخيال قائلة: "أتمنى تقديم عمل فني ينتمي لنفس النوعية الفنية من حيث تقديم عمل فانتازي وخيالي؛ لأن هاري بوتر هو عالم خيالي متكامل دقيق في كل التفاصيل، حينما أشعر بالضيق أتوجه تلقائيا لأي فيلم من سلسلة عالم هاري بوتر لمشاهدته لأعيش جوًّا يزيل الطاقة السلبية الموجودة بداخلي، هذا العمل كذلك يحفز بداخلي حس المغامرات الذي لا أستطيع القيام به في الواقع، لكن ما أستطيع قوله أن هاري بوتر عالم خيالي أعيش معه بكل تفاصيله، ومن أكثر الأعمال التي أتخيل أنني أؤدي فيها دورًا تمثيليًّا".