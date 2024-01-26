مشاهير حصلوا على الجنسية والإقامة الذهبية في السعودية.. تعرف إليهم
أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، أمس الخميس، حصوله على الجنسية السعودية لينظم إلى جانب زملائه الفنانين الذين حصلوا عليها خلال فترات سابقة.
وقال هنيدي، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم أنني تشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".
وأضاف هنيدي في تغريدته: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرًا للمملكة العربية السعودية".
ورد الفنان المصري على المهاجمين: "بستغرب جدًا من إللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".
فيما رد رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، في تغريدة، بالقول: "أهلاً بك بين أهلك وإخوانك في مملكة الخير والعطاء، ونبغي صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني".
ولم يكن "هنيدي" الأول من المشاهير الذين حصلوا على الجنسية السعودية، ونستعرض لكم قائمة المشاهير الذين حصلوا على الجنسية والإقامة الذهبية في المملكة:
حصل على الجنسية السعودية من المشاهير حتى الآن، كل من: الإعلامي المصري عمرو أديب، والموسيقار المصري هاني فرحات، والمايسترو والموزع الموسيقي المصري وليد فايد.
فيما منحت المملكة، الإقامة الذهبية لكل من: المغنية المصرية أنغام، والمطرب تامر عاشور، والمؤلف المصري صلاح الجهيني مؤلف فيلم "ولاد رزق".