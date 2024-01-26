مشاهير حصلوا على الجنسية والإقامة الذهبية في السعودية.. تعرف إليهم

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، أمس الخميس، حصوله على الجنسية السعودية لينظم إلى جانب زملائه الفنانين الذين حصلوا عليها خلال فترات سابقة.

وقال هنيدي، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم أنني تشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وأضاف هنيدي في تغريدته: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرًا للمملكة العربية السعودية".