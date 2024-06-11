وداع مؤثر لإعلامي كويتي رحل في يوم توجهه لأداء الحج (فيديو)
أثار الإعلان عن وفاة الإعلامي الكويتي هادي الحميداني، وتحديد موعد دفنه مساء اليوم الثلاثاء، مشاعر حزن واسعة وعبارات وداع مؤثرة في "اكس"، إذ كان الراحل يعتزم التوجه لأداء فريضة الحج في اليوم ذاته.
وقضى الحميداني متأثرًا بتدهور حالته الصحية منذ يوم أمس الاثنين، قبل أن تعلن عائلته وفاته في المستشفى في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.
وأعاد مقربون من الراحل، نشر مقطع فيديو ظهر الحميداني فيه قبل يومين، إذ بدا بصحة جيدة ويستعد للتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج، إذ حُدِّد موعد سفره يوم 11 يونيو/حزيران الذي يصادم اليوم الثلاثاء.
وشهد الفيديو سيلاً من عبارات الوداع المؤثرة لمدونين من مختلف مناطق الكويت بالنظرة لشهرة الراحل في تطبيق "سناب شات" الذي يقدم فيه محتوى اجتماعيًا عن الكويت، بجانب يوم وفاته المؤثر.
وقال الصحفي عبدالوهاب الساري في وداع زميله ومواطنه الحميداني "رحم الله العم أبو فارس ما رأيته إلا مُبتسمًا حسن الخلق متواضع، اللهم اجعل أخلاقه سببًا في دخوله الجنة بعد عقيدته ورحمتك".
وكتب مدون في موقع "إكس" معلقًا على فيديو الراحل الذي بدا فرحًا بقرب موعد سفره للحج "توفى الرجل الطيب (بو فارس) هادي الحميداني، كان سبب في تواصل الناس في بعضها من خلال سنابه اللي يجمع فيه الطيبيين من كل دواوين ومناسبات الكويت، الله يرحمه.. له أجر كبير في وصل الأرحام".