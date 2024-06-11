وداع مؤثر لإعلامي كويتي رحل في يوم توجهه لأداء الحج (فيديو)

أثار الإعلان عن وفاة الإعلامي الكويتي هادي الحميداني، وتحديد موعد دفنه مساء اليوم الثلاثاء، مشاعر حزن واسعة وعبارات وداع مؤثرة في "اكس"، إذ كان الراحل يعتزم التوجه لأداء فريضة الحج في اليوم ذاته.

وقضى الحميداني متأثرًا بتدهور حالته الصحية منذ يوم أمس الاثنين، قبل أن تعلن عائلته وفاته في المستشفى في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.

وأعاد مقربون من الراحل، نشر مقطع فيديو ظهر الحميداني فيه قبل يومين، إذ بدا بصحة جيدة ويستعد للتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج، إذ حُدِّد موعد سفره يوم 11 يونيو/حزيران الذي يصادم اليوم الثلاثاء.