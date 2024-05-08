بعد 14 عاما من عرضه.. "زهايمر" بالسينما احتفالا بميلاد عادل إمام
أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي برئاسة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن إعادة طرح فيلم "زهايمر" بدور العرض السينمائية، بعد 14 عاما من طرحه للمرة الأولى، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الفنان عادل إمام بطل الفيلم.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه في إطار استراتيجية الشركة الجديدة التي يقودها عمر الخواجة نحو الاحتفاء بأيقونات فنية لها تاريخ عظيم في مصر والعالم العربي، ستقوم الشركة العربية بالتعاون مع شركة "فرونت رو" بإعادة عرض آخر أفلام النجم الكبير والزعيم عادل إمام فيلم "زهايمر" الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2010، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم الراحل سعيد صالح، وإسعاد يونس، ونيللي كريم، ورانيا يوسف، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.
وأكد مدير عام الشركة العربية أحمد صبيح، أن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم هو أقل تكريم لأهم رمز سينمائي عربي في القرن العشرين النجم الكبير عادل إمام، وذلك في إطار الحرص على عرض آخر أعمال الزعيم في السينما المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة احتفالية للنجم الكبير بحضور أبطال الفيلم، إضافة إلى عدد من نجوم الجيل الحالي.
وأشار صبيح إلى أن هذه الرؤية تأتي بتوجيهات واتجاهات فنية جديدة للشركة، لفتح آفاق وأسواق جديدة للأفلام المصرية، وفي ظل التعاون مع شركائنا في شركة "فرونت رو"، وسيتم عرض فيلم "زهايمر" ابتداءً من 17 مايو في جميع دور العرض بمصر والدول العربية.
ومن جانبها، أكدت المنتجة والفنانة إسعاد يونس رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم، يعد فخرا لكل صناع السينما المصريين والعرب، مضيفة "الزعيم يعد أيقونة يقلدها جميع العاملين في الصناعة وأحد أهم رموزها العظيمة، وكان له الدور الأكبر والتأثير الكبير بأفلامه التي نفتخر بها جميعاً كصانعي أفلام".