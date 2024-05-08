بعد 14 عاما من عرضه.. "زهايمر" بالسينما احتفالا بميلاد عادل إمام

أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي برئاسة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن إعادة طرح فيلم "زهايمر" بدور العرض السينمائية، بعد 14 عاما من طرحه للمرة الأولى، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الفنان عادل إمام بطل الفيلم.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه في إطار استراتيجية الشركة الجديدة التي يقودها عمر الخواجة نحو الاحتفاء بأيقونات فنية لها تاريخ عظيم في مصر والعالم العربي، ستقوم الشركة العربية بالتعاون مع شركة "فرونت رو" بإعادة عرض آخر أفلام النجم الكبير والزعيم عادل إمام فيلم "زهايمر" الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2010، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم الراحل سعيد صالح، وإسعاد يونس، ونيللي كريم، ورانيا يوسف، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.