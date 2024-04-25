"نستله" تتلف مليوني زجاجة "بيرييه" بعد اكتشاف "بكتيريا برازية"
أصدرت الدولة الفرنسية أوامر لشركة "نستله" المالكة لمياه "بيرييه" بإتلاف مليوني زجاجة بعد اكتشاف بكتيريا "القولونيات البرازية" بأحد آبارها في "جارد" بجنوب فرنسا، كما طلبت منها التوقف عن استخدام البئر "كإجراء احترازي".
والقولونيات البرازية هي من أنواع من البكتيريا الكلية، التي تعيش في أمعاء الحيوانات والإنسان، وتسبب مخاطر اضطرابات صحية كثيرة منها مرض التفوئيد والتهاب الكبد الوبائي"
وبحسب موقع "يورو نيوز" قالت "نستله" إنها أتلفت مئات الزجاجات حتى الآن، في انتظار إتلاف ما تبقى خلال الأيام المقبلة.
ولم تحدد الشركة طبيعة التلوث، لكنها أكدت أن "جميع الزجاجات الموجودة في السوق يمكن استهلاكها بأمان تام".
وأشارت الشركة إلى أن "الانحراف الميكروبيولوجي الدقيق" ظهر بعد "الأمطار الغزيرة للغاية المرتبطة بالعاصفة مونيكا، التي ضربت جنوب شرق فرنسا في منتصف مارس الماضي.
ويوفر البئر الواقع في فيرجيز بالقرب من نيم المياه لعلامة "بيرييه" التجارية منذ إنشائها في عام 1903.
ويخضع البئر الآن لمراقبة معززة بناء على طلب السلطات.
وتتعرض شركة "نستله" المنتجة للمياه المعدنية لضغوط منذ نهاية يناير الماضي، بعد اعترافها باستخدام معالجات محظورة على بعض علاماتها التجارية للحفاظ على الجودة، أبرزها السكر المصنع في الطعام المخصص للأطفال.
يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي أطلق في بداية أبريل الجاري، بعثة برلمانية لتقصي الحقائق بهدف "تسليط الضوء على إخفاقات الدولة" فيما يتعلق بالسيطرة على مصنعي المياه المعبأة.