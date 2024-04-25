"نستله" تتلف مليوني زجاجة "بيرييه" بعد اكتشاف "بكتيريا برازية"

أصدرت الدولة الفرنسية أوامر لشركة "نستله" المالكة لمياه "بيرييه" بإتلاف مليوني زجاجة بعد اكتشاف بكتيريا "القولونيات البرازية" بأحد آبارها في "جارد" بجنوب فرنسا، كما طلبت منها التوقف عن استخدام البئر "كإجراء احترازي".

والقولونيات البرازية هي من أنواع من البكتيريا الكلية، التي تعيش في أمعاء الحيوانات والإنسان، وتسبب مخاطر اضطرابات صحية كثيرة منها مرض التفوئيد والتهاب الكبد الوبائي"

وبحسب موقع "يورو نيوز" قالت "نستله" إنها أتلفت مئات الزجاجات حتى الآن، في انتظار إتلاف ما تبقى خلال الأيام المقبلة.

ولم تحدد الشركة طبيعة التلوث، لكنها أكدت أن "جميع الزجاجات الموجودة في السوق يمكن استهلاكها بأمان تام".