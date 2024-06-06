مصر.. اعتقال "ملكة الذهب" بتهمة "النصب والاحتيال"

ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على تاجرة مجوهرات شهيرة، تعرف بلقب "ملكة الذهب"، وذلك بعد اتهامها بممارسة نشاط إجرامي، عبر قيامها بعمليات نصب واحتيال.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، قامت بـ"النصب والاحتيال" على مواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمار تلك المبالغ وتوظيفها في مجال التجارة الإلكترونية في البورصات العالمية للذهب والفضة مقابل عمولة من الأرباح، التي يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

كما تبين من خلال التحقيقات، أن "ملكة الذهب" تدير صفحة على "فيسبوك" بهدف الترويج لنشاطها الإجرامي.