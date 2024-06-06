مصر.. اعتقال "ملكة الذهب" بتهمة "النصب والاحتيال"
ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على تاجرة مجوهرات شهيرة، تعرف بلقب "ملكة الذهب"، وذلك بعد اتهامها بممارسة نشاط إجرامي، عبر قيامها بعمليات نصب واحتيال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة، قامت بـ"النصب والاحتيال" على مواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمار تلك المبالغ وتوظيفها في مجال التجارة الإلكترونية في البورصات العالمية للذهب والفضة مقابل عمولة من الأرباح، التي يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.
كما تبين من خلال التحقيقات، أن "ملكة الذهب" تدير صفحة على "فيسبوك" بهدف الترويج لنشاطها الإجرامي.
وقابلت "ملكة الذهب" مطالبات ضحاياها المتكررة بتسديد الأرباح المتفق عليها، بالمماطلة أكثر من مرة، بذريعة عدم وجود أرباح خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع الضحايا للتقدم ببلاغ للنائب العام يتهمها خلاله بالنصب والاحتيال.
وبتقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة المختصة للتحقيق معها في التهم المنسوبة إليها.