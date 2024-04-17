إنقاذ قطة عالقة بمياه الأمطار في دبي يثير تفاعلا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه لحظة إنقاذ قطة عالقة بمياه الأمطار الغزيرة في دبي.

وأثار مقطع الفيديو حالة من التفاعل، بعد أن ظهرت القطة وهي تتعلق بباب سيارة غمرتها المياه، إلى أن أمسك بها أحد أفراد فرق الإنقاذ ووضعها على قاربه.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع الفيديو في حسابه عبر منصة إكس، الأربعاء، قائلا: "الراحمون يرحمهم الرحمن".