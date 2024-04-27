مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك (صور)

تطرح اليوم السبت، ساعة جيب ذهبية لأغنى رجل على متن سفينة "تايتانيك" الشهيرة، للبيع بمزاد علني دولي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، فإنه من المتوقع بيع ساعة رجل الأعمال الأمريكي، جون جاكوب أستور، للبيع بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني في المزاد.

وأضافت، أن أستور قضى غرقا مع السفينة، العام 1912، بعد رؤية زوجته الجديدة مادلين، على متن قارب نجاة.