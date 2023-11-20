الدومنيكان.. وفاة 21 وتشريد الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة

قالت السلطات في جمهورية الدومنيكان، إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس وتسببت في نزوح آلاف السكان.

وذكر مركز عمليات الطوارئ في تقرير بعد ظهر اليوم أن أكثر من 13 ألف شخص اضطروا إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنازل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالجسور وأجزاء من الطرق.

وأضاف المركز أن 21 شخصا في المجمل لقوا حتفهم.

وقالت الشرطة إن من بين الضحايا تسعة أشخاص لقوا حتفهم أمس السبت بعد أن تسببت الأمطار في انهيار جدار نفق على سياراتهم بأحد الطرق السريعة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مياها متدفقة وهي تحرك السيارات في الشوارع وتغمر الطوابق الأرضية للمباني.

وقال مركز عمليات الطوارئ إن وكالات الحماية تدخلت لإنقاذ أكثر من 2500 شخص ، كما ألحقت العاصفة أضرارا بأكثر من 2600 منزل.

وأضاف المركز في تقرير أن الاتصالات انقطعت عن 45 تجمعا سكنيا حتى بعد ظهر اليوم.