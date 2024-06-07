سها سالم تكشف لـ"إرم نيوز" سبب ابتعادها عن الفن

أحمد عبد

نفت الفنانة العراقية سها سالم أنباء اعتزالها، مؤكدة أن التدريس الأكاديمي سرق وقتها، مشيرة إلى أنها لا زالت تبحث عن نصوص جيدة تشدها للعودة إلى الشاشة.

وقالت سالم لـ "إرم نيوز": "فكرة اعتزال الفن لا زالت مبكرة فلا زلت أمتلك الطاقة والقدرة على الإبداع فيما وجدت نصًا فنيًا، يشدني ويكمل سلسلة المنجز الفني الذي قدمته طوال السنوات الماضية".

وأضافت "ترأسي لقسم المسرح في كلية الفنون الجميلة يحتاج مني الوقت والتفرغ التام، لهذا أتعذر عن قبول الأعمال الفنية لما تحتاجه من التزام وجهد مستدام خصوصًا الأعمال الدرامية".

وبدأت سهى سالم مشوارها الفني في مسلسل "النعمان الأخير"، العام 1981 الذي كان بمنزلة الإعلان الرسمي عن دخولها عالم الفن.

ويُذكر أن الفنانة سها تنحدر من عائلة فنية، فوالدها طه سالم، هو واحد من أعمدة المسرح في العراق، فضلًا عن كونها شقيقة الفنانة شذى سالم.