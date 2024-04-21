ظهور جديد لأمير سعودي شاب يرقد في غيبوبة منذ 20 عاما
نشرت عائلة الأمير السعودي الشاب، الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، مساء السبت، صورةً فريدة لنجلها الذي يرقد منذ عشرين عاماً في غيبوبة تامة أعقبت تعرضه لحادث سير.
وظهر الأمير الوليد في صورة نشرتها عمته الأميرة ريما بنت طلال، بعد غياب غير معهود في السنوات القليلة الماضية عن مواقع التواصل الاجتماعي التي اكتسب فيها الأمير متعاطفين كثر مع حالته الصحية.
وكان الأمير مغمض العينين وغائباً عن الوعي في الصورة كما في كافة صوره السابقة التي أكسبته لقب "الأمير النائم".
وتلقت الأميرة ريما سيلاً من التعليقات على صورة ابن اخيها التي نشرتها على حسابها في موقع "إكس"، وجميعها تتمنى له الشفاء والعودة لحياته الطبيعية.
ويبلغ الأمير الوليد الذي يحمل اسم عمه رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، من العمر 36 عاماً، عاش منه نحو 16 عامًا طبيعية، قبل أن ينتهي به حادث مروري إلى سرير المستشفى ويدخل في غيبوبة تامة.
وكانت عائلة الأمير الغائب عن الوعي، تشارك كثيراً من تفاصيل يومياته في مواقع التواصل، حيث يزوره أقارب وأصدقاء أحياناً، وتشهد حالته الصحية تقلبات سلبية مثل تعرضه لنزيف دماغي عام 2017، أو إيجابية، مثل تحريك رأسه اللافت عام 2019.
ويأمل محبو الأمير الوليد، كما توضح تدويناتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن يفيق الشاب من غيبوبته في استجابة لدعواتهم له، ودعوات واهتمام عائلته، مستشهدين بحالات أخرى رغم قلتها، وبينها حالة سيدة إماراتية أفاقت عام 2019 من غيبوبة مماثلة إلى حد كبير استمرت 27 عامًا.