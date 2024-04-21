ظهور جديد لأمير سعودي شاب يرقد في غيبوبة منذ 20 عاما

نشرت عائلة الأمير السعودي الشاب، الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، مساء السبت، صورةً فريدة لنجلها الذي يرقد منذ عشرين عاماً في غيبوبة تامة أعقبت تعرضه لحادث سير.

وظهر الأمير الوليد في صورة نشرتها عمته الأميرة ريما بنت طلال، بعد غياب غير معهود في السنوات القليلة الماضية عن مواقع التواصل الاجتماعي التي اكتسب فيها الأمير متعاطفين كثر مع حالته الصحية.

وكان الأمير مغمض العينين وغائباً عن الوعي في الصورة كما في كافة صوره السابقة التي أكسبته لقب "الأمير النائم".