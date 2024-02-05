السياحة العلاجية في تونس تستقطب نصف مليون مريض سنويا

تستقطب تونس نصف مليون "سائح ـ مريض" سنويًّا، ويتطلع مليونان من الأجانب للحصول على مواعيد للعلاج في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية، فيما يبدو قطاع السياحة العلاجية فيه معافى.

وقالت الدكتورة نادية فنينة، المسؤولة في وزارة الصحة، إن تونس تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا من حيث الطلب على الرعاية والعلاج.

ورغم التوقف خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، فإن القطاع يحقق أكثر من مليار دولار سنويًّا، وفي العام الماضي، شكلت السياحة العلاجية (الاستشفاء والأدوية والأنشطة ذات الصلة) نصف عائدات قطاع السياحة بأكمله.

ولا تمثل السياحة سوى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، في قطاع بالغ الأهمية بالنسبة إلى بلد مثقل بالديون لم يتجاوز النمو فيه نسبة 1.2% في عام 2023.

علاج العقم

وأفادت بينتو يونوسة، وهي شابة من النيجر تخضع لعدة علاجات في الخارج منذ 3 سنوات لإنجاب طفل، بأنّ أحد أقاربها نصحها بطبيب "كفؤ للغاية" في تونس.

وتشرح يونوسة (25 عامًا) "لقد أنجبت أخت زوجي توأمين بعد عملية التلقيح التي أجرتها في تونس، ولهذا السبب اخترت المجيء لإجرائها هنا".

وقامت شقيقتها خديجة، البالغة من العمر 32 عامًا، والتي ترافقها، بتجميد بويضاتها في العيادة الخاصة ذاتها، في تونس، المتخصصة في الإنجاب بمساعدة طبية، قبل 5 أشهر، وتؤكّد أنّها لا تشعر بأي انزعاج في تونس، وتقول: "أشعر بأنني في بيتي هنا".

وقال الدكتور فتحي جيوة المتخصص في علاج العقم إن المركز استقبل 450 زوجًا لإجراء التخصيب في المختبر العام الماضي، كثير منهم مرضى من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يأتون من بلدان لا توجد فيها مؤسسات لعلاج العقم.