مغني الراب "باف دادي" يعتذر بعد لقطات توثق تعنيفه صديقته

اعتذر مغني الراب الأمريكي شون كونز، الشهير بـ"باف دادي" و"ديدي" الأحد، عن تصرّفه "غير المقبول" و"المثير للاشمئزاز"، بعدما بثت شبكة "سي إن إن" مقطع فيديو يظهر نوبة عنف قام بها ضد شريكة حياته في ذلك الوقت، مغنية الآر آن بي كاسي فينتورا، في أحد فنادق لوس أنجلوس.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال نجم الهيب هوب العالمي والملياردير النيويوركي، في فيديو نشره عبر حسابه في إنستغرام: "إنّ تصرفّي في هذا الفيديو غير مقبول".

وأشار إلى أنه شعر بـ"الاشمئزاز" من اللقطات، موضحا أنه تلقى مُذّاك علاجاً للتخلص خصوصاً من مشكلات الإدمان. وتابع: "أنا آسف حقًا".

ومغني الراب والمنتج البالغ 54 عاماً، ملاحق منذ عام 2023 بعدد من الاتهامات بالاغتصاب والاستغلال الجنسي والعنف الجسدي والنفسي.

ويُلاحَق المغني خصوصاً بموجب شكوى مدنية قدمتها "كاسي" في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر، اتهمت فيها شريك حياتها السابق بالاغتصاب في 2018 وبسلوك "عنيف" و"منحرف" على مدى عقد من الزمن، بما يشمل إقامة علاقات قسرية مع بائعي جنس من الذكور.

وتمت تسوية القضية "ودّياً" بموجب اتفاق سري.

ويشير الإجراء القانوني الذي رفعته فينتورا، والذي توقّف في وقت لاحق، إلى هجوم جسدي اتّسم بعنف كبير بيّنت حجمه صور كاميرات مراقبة مؤرخة في 5 آذار/مارس 2016، كشفت عنها شبكة "سي ان ان" وتحققت منها.

وبحسب توليف مقاطع فيديو مأخوذة من زوايا متعددة في الردهة وأبواب المصعد في فندق إنتركونتيننتال (الذي لم يعد موجوداً حالياً) في لوس أنجلوس، يمكن رؤية امرأة - فينتورا وفق شبكة سي إن إن - وهي تسير في الردهة مرتدية معطفاً وسروال جينز وحاملة حقيبة يد وحقيبة سفر.

وبعد ثوانٍ قليلة يظهر رجل في الممر - كومز بحسب القناة - وهو يركض خلفها، واضعاً فقط منشفة حول خصره وجوارب.

عند وصول كومز أمام المصعد، وجد فينتورا التي أدارت ظهرها له، وأمسكها بقوة من رقبتها، وألقاها أرضاً بعنف شديد ووجه لها ركلة قوية بينما كانت على الأرض.

وبحسب اللقطات، كان "ديدي" يمسك منشفته حول خصره بيد واحدة، ويلتقط حقائب "كاسي" باليد الأخرى ويركلها مرة أخرى.

وقالت ميريديث فايرتوغ، وكيلة الدفاع عن كاسي، بعد فيديو المغني، إنّ هذا الاعتذار "غير صادق".

ونقل موقع "تي ام زي" المتخصص بأخبار المشاهير عن المحامية قولها "مجرّد اعتذاره بعد ثبوت أنّ نفيه للوقائع كان كاذباً، يظهر يأسه المثير للشفقة، ولن يتأثر أحد بكلماته المنافقة".