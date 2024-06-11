اندلاع حريق في قصر فرساي (فيديو)

قال متحدث باسم قصر فرساي إن حريقا اندلع في القصر اليوم الثلاثاء مما أدى إلى إجلاء الزوار من أحد أكثر المواقع السياحية ازدحاما في فرنسا قبل السيطرة عليه.

وأقيم القصر في القرن السابع عشر للملك لويس الرابع عشر، وكان المقر الملكي الرئيسي حتى الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكي في عام 1789.

وأضاف المتحدث "جاء رجال الإطفاء. لم يعد هناك دخان ولا ألسنة نيران، ولم تلحق أضرار بالمقتنيات".

وقال المتحدث إن الحريق اندلع في منطقة من السطح كانت تُجرى فيها أعمال ترميم.