مرشح للأوسكار.. "أنا الكابتن" فيلم يروي تجربة اللجوء المريرة

ويتتبع الفيلم رحلة المراهقين، سيدو وموسى، اللذين يغادران داكار بحثًا عن مصير رائع في أوروبا، حيث عاد مامادو كواسي من أسابيع طويلة أمضاها في الولايات المتحدة للترويج لفيلم "أنا كابتن" الذي رشح لجائزة الأوسكار.

وحول تفاصيل الفيلم قال مامادو كواسي لموقع "مهاجر نيوز" في نسخته الفرنسية، "إن الهدف الرئيس لم يكن الفوز، بل تسليط المزيد من الضوء على قضية المهاجرين واللاجئين".

ويتنافس الفيلم في فئة "أفضل فيلم عالمي" لجوائز الأوسكار لعام 2024، فيما فاز بالجائزة في النهاية فيلم "The Zone of Interest" للمخرج جوناثان جليزر.

وتابع كواسي: "لقد حصلنا على دعم العديد من المشاهير الذين جاءوا لمشاهدة فيلمنا، مثل ووبي غولدبرغ على سبيل المثال، ودعم مؤثر للغاية من أشخاص من مختلف الشتات، بما في ذلك الأفارقة المقيمون في الولايات المتحدة".