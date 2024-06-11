كيف تساعد طفلك الذي يشعر بالملل في المدرسة؟

يعاني العديد من الأطفال من الملل في المدرسة لأسباب متنوعة تشمل نقص التحدي، وطرق التعليم التقليدية، أو عدم الرغبة في الدراسة، أو مواجهة صعوبات صحية وعاطفية.

وجميع الأسباب السابقة تؤدي لنتيجة واحدة وهي "تجنب المدرسة" وعدم الرغبة في الذهاب إليها كل صباح.

وتوضح ناتالي جوين، مستشارة الإرشاد المدرسي، لموقع parents أن اكتشاف السبب وراء عدم اهتمام الطفل بالذهاب إلى المدرسة، هو الخطوة الأولى نحو إيجاد حلول فعالة. ففي حين بعض الأطفال الموهوبين يجدون المواد الدراسية غير مشوقة، يجدها آخرون صعبة للغاية وتمثل لهم تحديًا مزعجًا.

تحديات دراسية

ويشير الخبراء إلى أن الأطفال يحتاجون إلى تحديات مناسبة لتحفيزهم. فعلى سبيل المثال، الطلاب الذين يتفوقون في مادة ما قد يشعرون بالملل إذا لم يجدوا تحديات جديدة، وهؤلاء بحاجة إلى الدعم لتحفيزهم وإبقائهم مهتمين.

وتعتبر قلة الحوافز من أسباب الملل من المدرسة، حيث يشعر بعض الطلاب بأنهم يعرفون بالفعل ما يُدرس أو أن المعلومات غير مهمة، ما يجعلهم غير مهتمين بالمدرسة.