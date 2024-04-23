بعد فضيحة الصور الجنسية.. أشهر مذيعي "بي بي سي" يقدم استقالته

أكدت مجموعة "بي بي سي" أن قبلت استقالة المذيع الشهير "هيو إدواردز" من المحطة البريطانية، بعد أن تولى قراءة نشرتها الإخبارية المسائية لمدة 20 عامًا قبل أن يواجه فضيحة "جنسية".

وبحسب "فرانس بري" أوضحت المجموعة في بيانها الرسمي أن إدواردز الذي ارتبط حضوره التلفزيوني بأهم الأحداث في المملكة المتحدة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين "قدّم استقالته اليوم وغادر بي بي سي".

وأضافت أن "هيو الذي عمل لمدة 40 عامًا شرح أنه اتخذ قراره بناءً على نصائح أطبائه".

فضيحة "جنسية"

وأوقف إدواردز البالغ 62 عامًا عن العمل في يوليو 2023 بعدما اتُهم بدفع مبالغ مالية لقاصر في مقابل الحصول على صور إباحية، قبل أن يدخل المستشفى بسبب معاناته مشكلات اكتئاب.

وتصدّرت الاتهامات التي نشرتها صحيفة "ذي صن" الشعبية اهتمامات وسائل الإعلام البريطانية في يوليو، وتوالى كشف المعلومات تباعًا في الأيام التالية.

وقالت والدة القاصر إن المذيع دفع مبلغ 35 ألف جنيه لنجلها القاصر الذي كان يبلغ 17 عامًا وقتها في مقابل الحصول منه على صور إباحية على مدى ثلاث سنوات؛ ما أسهم في تغذية إدمان ابنها على المخدرات.

لكنّ الشاب الذي كان يبلغ العشرين عندما اندلعت القضية، وصف الاتهامات بأنها "هراء"، بينما أكدت الشرطة أنّها لم تتوصل إلى أي عناصر تؤكد ارتكاب جرم جزائي.

يذكر أن هيو إدواردز بقي لمدة طويلة من أشهر مذيعي "بي بي سي" والأعلى أجرًا بين إعلامييها، إذ بلغ أجره السنوي في 2022-2023 أكثر من 435 ألف جنيه إسترليني (500 ألف يورو).

وتولى إدواردز إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الـ8 من سبتمبر 2022، وعلّق على زواج الأمير وليام من كيت، وعلى افتتاح الألعاب الأولمبية عام 2012، وفي الآونة الأخيرة على تتويج تشارلز الثالث ملكًا في مايو 2023.