هواجس غريبة.. إيلون ماسك يكشف عن كيفية نومه ليلا

شارك رئيس شركة "تيسلا"، إيلون ماسك، طريقته الغريبة في النوم كل ليلة، مشيرًا إلى أنه يستمع إلى ملفات على "بودكاست"، لمساعدته على النوم.

وكشف ماسك في مؤتمر "ميلكن" في لوس أنجلوس، أنه يستمع إلى ملفات تتحدث عن "سقوط الحضارات" حتى يتمكن من النوم، لافتًا أن موضوع "سقوط الحضارات" أحد أكبر هواجسه.

وكان قد أجاب عندما سُئل عن أكبر هواجسه، التي تمنعه من النوم، بالقول: "أي شيء يمثل خطرًا حضاريًّا"، بحسب ما نشرته صحيفة "الإندبندنت".

وفي المؤتمر، قال إن أكبر الهواجس التي تمنعه كذلك من النوم، تتعلق بـ"أي شيء قد يقوض أسس الديمقراطية في الولايات المتحدة أو أي بلد آخر"، أو "أي شيء يبعدنا عن نظام قائم عن جدارة".

كما ذكر أن "حكومة عالمية واحدة" يمكن أن تؤدي إلى انهيار مجتمعي.

ولفت ماسك في حديثه إلى أن البشر بحاجة إلى الاندماج مع الآلات، كي يتجنبوا أن يصبحوا ممن "يعفو عليهم الزمن". وهو الأمر الذي نفذته شركته بزراعة أول شريحة دماغية في جسم إنسان.

تكمن مخاوف ماسك الأخرى في "الذكاء الاصطناعي العميق" الذي هو أذكى بكثير من أعظم العقول على وجه الأرض.

وحذر سابقًا من الوضع "الخطير"، متوقعًا أن يكون "الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من أي إنسان بحلول نهاية عام 2025".

وأعاد في المؤتمر، مخاوفه هذه إلى الواجهة، حيث شدد على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي "بطريقة تعود بالنفع على البشرية".

وعلق: "لا ينبغي تعليم الذكاء الاصطناعي الكذب، ولا ينبغي تعليمه قول أشياء غير صحيحة".