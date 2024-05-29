رويدة شاهين لـ"إرم نيوز": تجربتي في "خان الذهب" أولعتني بالفن

أحمد عبد

عزت الفنانة العراقية رويدة شاهين ولعها بالفن إلى تجربتها في مسلسل "خان الذهب"، رغم شغفها في الإعلام الذي قدمت من خلاله العديد من البرامج التلفزيونية.

وقالت رويدة شاهين، لـ "إرم نيوز": كنت شغوفة بالإعلام منذ صغري، وتخصصت فيه ضمن الدراسة الأكاديمية، وحصلت على درجة البكالوريوس من مصر، وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وكان همي الأول والأخير أن أصبح رقماً صعباً في الوسط الإعلامي.

وأضافت "الإعلام كان بوابة ومفتاح دخولي إلى الوسط الفني، خصوصاً وأن الظهور عبر الشاشات جذب المخرجين والمنتجين للأعمال الدرامية نحوي، حتى جرى اختياري لتجسيد عدد من الأدوار التلفزيونية، وكان أهمها مسلسل "خان الذهب"، الذي جعلني مولعة بالفن بشكل كبير".

وجسدت رويدة شاهين شخصية "حياة" في مسلسل خان الذهب، وقد برعت في تقمص شخصيتها، إلى جانب عمالقة الفن العراقي مثل سامي قفطان وأميرة جواد وغيرهما.

وعن دورها في "خان الذهب"، أوضحت رويدة: "كان انعطافة مهمة في مسيرتي الفنية؛ إذ كنت تركت الفن سنوات وانشغلت بالعمل الإعلامي، ولم أتوقع نجاح العمل وتحقيقه حضوراً لافتاً في السباق الرمضاني".