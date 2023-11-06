ارتفاع التلوث السام يُجبر الهند على فرض قيود على حركة المركبات

أعلنت السلطات في نيودلهي عزمها فرض قيود على استخدام المركبات الخاصة لمدة أسبوع، في محاولة لتخفيف معاناة السكان جراء الضباب الدخاني السام، الذي تغرق فيه العاصمة الهندية.

ويُغطي الضباب الدخاني الكثيف نيودلهي، التي يقطنها 30 مليون نسمة، مع بداية فصل الشتاء كل عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حرق المزارعين للقش في الولايات الزراعية المجاورة.

وتُصنف المدينة بانتظام واحدةً من أكثر المدن تلوثًا في العالم، فيما تُنسب مئات الآلاف من الوفيات المُبكرة في البلاد كل عام إلى الضباب الدخاني.