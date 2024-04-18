ورم يمنع رجل من الأكل والاستحمام.. بدأ بثرة وأصبح بحجم بطيخة (صور)

أصبح ورم في عنق رجل من ولاية أريزونا الأمريكية كبيرًا جدًّا لدرجة أنه منعه من تناول الطعام والاستحمام بشكل طبيعي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كان تيم، البالغ من العمر 62 عامًا، يعاني من ورم يبلغ وزنه نحو 2.5 كيلو ينمو من الجانب الأيمن من وجهه ورقبته.

ويقول تيم إن الورم بدأ على شكل "بثرة صغيرة بجوار أذنه"، لكنه استمر في النمو لنحو 16 عامًا، وتطور من حجم كرة الجولف إلى كرة التنس ومن ثم إلى بطيخة.