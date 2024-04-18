ورم يمنع رجل من الأكل والاستحمام.. بدأ بثرة وأصبح بحجم بطيخة (صور)
أصبح ورم في عنق رجل من ولاية أريزونا الأمريكية كبيرًا جدًّا لدرجة أنه منعه من تناول الطعام والاستحمام بشكل طبيعي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كان تيم، البالغ من العمر 62 عامًا، يعاني من ورم يبلغ وزنه نحو 2.5 كيلو ينمو من الجانب الأيمن من وجهه ورقبته.
ويقول تيم إن الورم بدأ على شكل "بثرة صغيرة بجوار أذنه"، لكنه استمر في النمو لنحو 16 عامًا، وتطور من حجم كرة الجولف إلى كرة التنس ومن ثم إلى بطيخة.
ويشير تيم إلى أن الورم أصبح كبيرًا جدًا لدرجة أنه بدأ يضغط على أذنه وفكه ورقبته وحلقه؛ ما جعله يعاني من صداع مؤلم، وشعور بالتمزق في كل مرة كان يدير فيها رقبته.
ويؤكد تيم أن الورم منعه من الأكل، إذ كان يلجأ إلى تناول وجباته واقفًا، وإلا فإن الورم كان سيصطدم بالطاولة وبطعامه.
ويبدو أن تيم لم يتمكن قط من إزالة الورم، لأنه لا يمتلك تأمينًا صحيًّا أو المال اللازم لدفع تكاليف الجراحة.
ويقول الأطباء إن ما يعاني منه تيم هو في الغالب "كيس دهني"، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الأكياس الجلدية.
وهذا النوع من الكيس عبارة عن نتوء غير مؤلم تحت الجلد ينمو ببطء، وعادة ما يكون غير ضار ويمكن أن يظهر على الوجه أو الرقبة أو فروة الرأس أو الظهر أو منطقة الفخذ.
يذكر أن الأورام الدهنية شائعة إلى حد ما وتؤثر على 20 في المائة على الأقل من البالغين، وتتشكل في حالة تلف أو انسداد الغدة الدهنية - وهي غدة مجهرية متصلة ببصيلات الشعر وتفرز مادة زيتية أو شمعية.