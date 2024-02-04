"فوربس" تلغي حفل تكريم 40 امرأة بسبب حضور ناشطة فلسطينية

هذه المعلومات أكدتها مجلة "فوربس" لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية يوم أمس السبت، ونقلت الصحيفة الفرنسية عن المجلة توضيحها، بأنّه "لم تعد الشروط مستوفاة لضمان حسن سير الحفل، وكذلك سلامة" الضيوف" دون أن تذكر المزيد عن سياق الإلغاء.

وبحسب ريما حسن، يفسر هذا الإلغاء بـ "الضغوط والترهيب في الأيام الأخيرة"، المرتبطة بوجودها ضمن "40 امرأة فرنسية لعام 2023"، وهو الاختيار الذي أثار غضب عدة منظمات وشخصيات يهودية متّهمة إياها بمعاداة السامية.

ضغوط على مواقع التواصل

ورصدت صحيفة "لو باريزيان" ما تم تناقله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تلك الضغوط، حيث كتب المنتج ومقدم البرامج آرثر قبل أيام في حسابه على إنستغرام "إذا كنت تريد أن تكون ضمن تصنيفات "فوربس" فرنسا المقبلة، فإن أسهل طريقة هي "الدعوة إلى إرهاب حماس وأن تكون معاديًا للسامية بشكل واضح" وفق تعبيره.

وأضاف "لا تتفاجأوا بتكريم ريما حسن المعادية للسامية من بين 40 امرأة لعام 2023، معاداة السامية والاعتذار عن الإرهاب هما الرمزان الجديدان للنجاح في فوربس".

من جانبه، قال يوناتان أرفي رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا إنّ "الدفاع عن القضية الفلسطينية شيء ودعم حماس شيء آخر، تبدو الناشطة ريما حسن وكأنها تقدمية، وتتحدث مثل التقدمية ولكنها تتبع أجندة حماس الأصولية وتبرر انتهاكات 7 أكتوبر، وستتشرف مجلة "فوربس" بأنها لم تكن حاضرة في حفلها السنوي".