جماهير الفنانة ياسمين عبدالعزيز يحاصرونها في أحد الشوارع (فيديو)

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر صفحاتها مقطع فيديو خلال تجولها في أحد الشوارع، وقد حاصرها عدد كبير من متابعيها ومحبيها، بهدف التحدث إليها والتقاط صور تذكارية معها.

وكتبت على المقطع المصور أن حب الناس هو التكريم الحقيقي الذي يحظى به الفنان طوال مسيرته الفنية.

وأظهر المقطع إصرار جماهيرها وحرصهم على انتهاز هذه الفرصة لأخذ صور تذكارية معها.