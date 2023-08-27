جماهير الفنانة ياسمين عبدالعزيز يحاصرونها في أحد الشوارع (فيديو)
نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر صفحاتها مقطع فيديو خلال تجولها في أحد الشوارع، وقد حاصرها عدد كبير من متابعيها ومحبيها، بهدف التحدث إليها والتقاط صور تذكارية معها.
وكتبت على المقطع المصور أن حب الناس هو التكريم الحقيقي الذي يحظى به الفنان طوال مسيرته الفنية.
وأظهر المقطع إصرار جماهيرها وحرصهم على انتهاز هذه الفرصة لأخذ صور تذكارية معها.
ولاقى المقطع تفاعلًا كبيرًا من قبل معجبيها عبر صفحاتها، وعلقوا عليه أن جمهور الفنانة ياسمين دائمًا يقف معها ويدعمها ويتابعها بحب.
كما عبر آخرون عن مدى حبهم للفنانة ياسمين، متمنين لو كانوا من بين الحاضرين حتى يحظوا بفرصة أخذ صور معها.