شجرة الكريسماس من التقاليد الرئيسة لموسم الأعياد والعطلات في ديسمبر، ويُعد وضعها في المنازل ومراكز التسوق ومداخل الفنادق تقليدًا سنويًّا يُضفي البهجة والفرح على الكبار والصغار.

لكن هل فكرت يومًا ماذا تمثل شجرة الكريسماس؟

رغم أن كثيرين يربطون شجرة الكريسماس بالديانة المسيحية، إلا أنها ظهرت فعليًّا قبل المسيحية بوقت طويل.

ويقول العلماء إن النباتات والأشجار الدائمة الخضرة، كالسرو والصنوبر وغيرهما، كانت تحمل معنى خاصًّا للناس خاصة في فصل الشتاء.

فمثلما يزين الناس منازلهم اليوم خلال موسم الأعياد بشجرة الكريسماس، علقت الشعوب القديمة أغصانًا دائمة الخضرة على أبواب ونوافذ منازلها، إذ اعتقدوا في العديد من البلدان أن الخُضرة ستبعد السحرة والأشباح والأرواح الشريرة والمرض عن البيت وأهله.