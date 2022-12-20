ماذا تمثل شجرة "الكريسماس"؟
شجرة الكريسماس من التقاليد الرئيسة لموسم الأعياد والعطلات في ديسمبر، ويُعد وضعها في المنازل ومراكز التسوق ومداخل الفنادق تقليدًا سنويًّا يُضفي البهجة والفرح على الكبار والصغار.
لكن هل فكرت يومًا ماذا تمثل شجرة الكريسماس؟
رغم أن كثيرين يربطون شجرة الكريسماس بالديانة المسيحية، إلا أنها ظهرت فعليًّا قبل المسيحية بوقت طويل.
ويقول العلماء إن النباتات والأشجار الدائمة الخضرة، كالسرو والصنوبر وغيرهما، كانت تحمل معنى خاصًّا للناس خاصة في فصل الشتاء.
فمثلما يزين الناس منازلهم اليوم خلال موسم الأعياد بشجرة الكريسماس، علقت الشعوب القديمة أغصانًا دائمة الخضرة على أبواب ونوافذ منازلها، إذ اعتقدوا في العديد من البلدان أن الخُضرة ستبعد السحرة والأشباح والأرواح الشريرة والمرض عن البيت وأهله.
هل شجرة الكريسماس تقليد ديني؟
يقول العلماء إن الرومان والإغريق كانوا يحضرون الأشجار الخضراء إلى منازلهم ومعابدهم احتفالًا بالشتاء في الـ21 من ديسمبر.
أما المصريون القدماء فاستخدموا الأشجار الخضراء لتزيين معابدهم كجزء من أساليب العبادة لإله الشمس "رع".
رمزية النباتات الدائمة الخضرة
يؤكد العلماء أن العائلات في معظم الحضارات القديمة كانت تزين منازلها بالنباتات دائمة الخضرة خاصة في أشهر الشتاء الصعبة، إذ كانت وسيلة لتذكير أهل البيت بأن أحلك أيام السنة ستمر وستمضي.
وتبين من خلال الدراسات أن الإنسان في العصور القديمة كان يستخدم النباتات الدائمة الخضرة، ليقي منزله ويحميه من الأرواح الشريرة والسحر والأمراض، بينما اعتقد آخرون أن النباتات الخضراء علامة على الصحة، خاصة في الشتاء.
أما اليوم، فيعتقد المسيحيون أن الشجرة الخضراء هي رمز للحياة الأبدية.
تزيين الشجرة
يُعتقد أن أول شجرة عيد ميلاد تم تزيينها كانت في القرن السادس عشر، بواسطة الراهب البروتستانتي الألماني مارتن لوثر، الذي أطلق عصر الإصلاح في أوروبا.
وقيل إنه وفي أثناء عودة مارتن لوثر إلى منزله ذات مساء بارد، رأى النجوم تلمع من خلال أغصان الأشجار الخضراء في الطريق، فعاد للبيت وأخبر أطفاله بما رأى، مشيرًا إلى أنه تذكَّر "يسوع" في تلك اللحظة.
مارتن لوثر دوّن ما رآه في أحد مؤلفاته، فلجأ الناس لاحقًا لتزيين الأشجار بالشموع، كرمز إلى أن يسوع قد دخل منازلهم.
اليوم، بالنسبة للمسيحيين تمثل الشجرة "يسوع المسيح" والنور الذي يحضره إلى بيوتهم، حيث يضعونها احتفالًا بعيد ميلاده الذي يصادف الـ25 من ديسمبر.
لماذا توضع الزينة على شجرة الكريسماس؟
يعود أصل وضع الزينة على الشجرة إلى القرن السادس عشر، إذ كان الأوروبيون يزينون أشجارهم بالتفاح كرمز إلى شجرة الحياة في الجنة، الرمز الأساس في قصة آدم وحواء.