الأمير هاري يلعب الكرة الطائرة مع محاربين قدامى أصيبوا في معارك نيجيريا (صور)

وفي مجمع للضباط في أبوجا، لعب فريق هاري بالزي الأصفر ضد فريق بقيادة رئيس أركان الدفاع النيجيري، القائد العسكري الأعلى في البلاد.

وعلى وقع هتافات المشجعين، تقدم فريق الأمير سريعاً مع انطلاق المباراة التي جلس خلالها اللاعبين على حصائر إسفنجية، وبعضهم مبتورو القدمين، لكن فريق هاري خسر المباراة بنتيجة 25-21 أمام الفريق المنافس.

وكان ضمن فريق هاري الجندي النيجيري السابق أزويغبولام، الذي فقد ساقه في القتال في الشمال الشرقي، وأصبح أول إفريقي يفوز بالميدالية الذهبية في ألعاب "إنفكتس" في ألمانيا العام الماضي.