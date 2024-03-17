صفاء سلطان تكشف تفاصيل إصابتها بمرض خطير (فيديو)

كشفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان تفاصيل إصابتها بمرض وصفته بالخطير، مشيرة إلى أن الألم الذي شعرت به عظيم.

وقالت سلطان، خلال لقاء مع “ET بالعربي": "كنت أصور بعض المشاهد في المستشفى، وتعرضت لأزمة صحية وأنقذوا حياتي وأسعفوني، واكتشفت أنني مصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت سلطان: "الله يعين كل شخص مصاب بهذا المرض، ألمه عظيم الله يشفي كل الناس، يتسبب بتجلطات في البطن وأحيانا قد يخسر الإنسان جهازا من جسمه بسبب هذا المرض، أنا أتناول له دواء لتبتعد فترة النوبات".