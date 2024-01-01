فك السحر وجلب الحبيب.. لماذا تنتشر الشعوذة في العالم العربي؟

يلجأ بعضهم إلى السحر كطريقة ملتوية لكسب المال، نتيجةً لظروف اقتصادية متردية وأزمات وتحديات أدت للفقر والبطالة في العالم العربي.

ورغم التقدم التكنولوجي، لا تزال الشعوذة أسلوباً مريباً لمعرفة الغيب، وقراءة المستقبل، وفك السحر، وفتح أبواب الرزق، واستعادة أو جلب الحبيب، لاسيما في مصر التي ينتشر فيها السحر بشكل كبير.

وتتم عملية الاستغلال عبر أدوات محكمة، منها الترويج الجذاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات أو شخصيات تدّعي حل كافة المشاكل، أو عبر عرض صور ومقاطع لأشخاص يزعمون أنهم استفادوا من خدمات مشعوذين محددين.

وتُثار عدة أسئلة من قبيل: هل القانون المصري قادر على حماية الأفراد من الشعوذة؟ ولماذا كل هذا الانتشار للسحر؟ وماذا بعد كل هذه الأوهام؟