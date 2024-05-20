السعودية.. "صدفة" تنقذ طفلة كادت تخسر حياتها بسبب خطأ الأم الفادح (فيديو)
نجح مواطن سعودي، في إنقاذ طفلة صغيرة من خطر كبير كادَ ينهي حياتها، بعدما استدرك سريعًا خطأ الأم الفادح التي تركت سيارتها قيد التشغيل.
وأظهر مقطع فيديو صوّرته كاميرا مراقبة، أمًّا توقف سيارتها على جانب أحد الطرقات العامة، وتنزل برفقة رضيع بحضنها، متجهة نحو محل تجاري كما يبدو، لتبدأ السيارة بالتحرك إلى الخلف.
وسرعان ما نزل شاب من سيارة مجاورة، ونجح بسرعة في فتح باب سيارة المرأة وأوقفها بعد أن وصلت لمنتصف الطريق الذي تعبره سيارات مسرعة، ومن ثم قام بإعادتها إلى مكانها وتأكد من وقوفها.
لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما خرج من سيارة المرأة برفقة طفلة صغيرة تركتها أمّها فيها، ليتضح أن سرعة بديهة الشاب أنقذت تلك الطفلة من خطر محدق.
ووقعت الحادثة في منطقة تبوك شمال غرب المملكة، وتحول الشاب فهد البلوي الذي ظهر في الفيديو، لبطل بنظر كثير من مواطنيه الذي أثنوا على شجاعته وسرعة تصرفه.
وكتب أحد المدونين معلقًا على تصرف البلوي: "بيَّض الله وجهه.. يقظته أوقفت المركبة قبل تسببها بحادث". فيما قال آخر: "الحمد لله! ان ربي حفظه هو والطفل، لم يلتفت للسيارات القادمة، شجاع نسي كل شيء من أجل إنقاذ الطفل، شعب نخوة وفزعة لا غرابة".
ولم تسلم الأم من الانتقادات لتركها طفلتها في السيارة، ولعدم التأكد من إيقاف سيارتها، بجانب عدم قفل باب السيارة.
وقال أحد المغردين في موقع "إكس": "الله لطف! البنت الصغيرة بداخلها.. هذا إهمال الأم ضروري محاسبتها. وعلقت مغردة أخرى: "ومخليه ولدها فيها ام الثقه ومفتوح الباب والله لو انزل دقيقه ثانيه ما اخلي طفل في السياره واذا انخطف تصيح".