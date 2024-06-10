من "لندن إلى مكة".. أسرار"الرضا والسعادة" ترويها أول حاجة أوروبية

"أتراني كنت أحلم طوال هذه المدة؟ تكفيني نظرة لدفتر مذكراتي، لأدرك أن كل هذا كان حقيقة مطلقة. ستحمل روحي للأبد متعة الرضا والسعادة التي عشتُها، لم تحمل لي الأيام السابقة إلا الخير والجمال والدهشة. لقد اكتشفت عالماً جديداً مذهلاً وعشت أكثر تجربة إنسانية ملهمة".

هكذا تصف "ليدي إيفلين كوبولد" مشاعرها المغمورة بفيض الروحانيات عقب عودتها إلى بيتها في إسكتلندا بعد انتهاء رحلة الحج التي قامت بها كأول امرأة بريطانية وأوروبية عام 1933 بإذن خاص من الملك عبد العزيز آل سعود. في العام التالي وثقت تجربتها في كتاب يجمع بين أدب الرحلات وعمق التجربة الإيمانية معتمدا أسلوب اليوميات حمل عنوان "الحج إلى مكة" والذي صدر مؤخرا عن دار "السراج" بالقاهرة بعنوان "من لندن إلى مكة"، ترجمة هبة هنداوي.

تنتمي إيفلين إلى عائلة أرستقراطية معروفة بحبها للسفر والترحال واكتشاف العالم. عاشت 3 سنوات بصحبة ذويها في الجزائر حيث تعلمت العربية واعتادت شمس الشرق التي لم تعرفها في موطنها. وهناك تعرفت على الإسلام عن قرب بعيدا عن الانطباعات السلبية المسبقة التي أوردها مستشرقون غربيون "منحازون" و"غير موضوعيين" على حد تعبيرها.

اعتنقت هذا الدين وغيرت اسمها إلى "زينب" وطلبت من الشيخ حافظ وهبة، سفير المملكة العربية السعودية في لندن، أن يساعدها في القيام برحلة الحج إلى مكة باعتبارها أمنيتها الأخيرة في الحياة، إذ كانت تبلغ آنذاك من العمر 65 عاما. وعدها السفير أن يبذل قصارى جهده ويرفع طلبها لكبار المسؤولين في بلاده.