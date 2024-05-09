80 ساعة عمل من أجل شراء دجاجة في سوريا

انخفضت القدرة الشرائية عند المواطن السوري، بشكل متسارع خلال السنوات الماضية، حتى أصبح الموظف يحتاج إلى 80 ساعة عمل، ليتمكن من شراء دجاجة.

ويبلغ الحد الأعلى للرواتب في سوريا، 400 ألف ليرة، أي ما يعادل 25 دولاراً في الشهر. ويهبط الحد الأدنى إلى 280 ألف ليرة، أي 19 دولاراً في الشهر. فيما يصل سعر الدجاجة المعدّة للأكل قرابة 150 ألف ليرة.

وقبل يومين، ألقى رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، كلمة أمام مجلس الشعب، حول ما أنجزته الحكومة في الفترة الماضية، ولم يأت على ذكر نسب الفقر والفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما أثار انتقادات واسعة.

وحول كلمة رئيس مجلس الوزاء، أمام مجلس الشعب، يقول الباحث الاقتصادي عامر شهدا، لـ"إرم نيوز": "تمنينا أن يخبرنا رئيس الحكومة، عن نسب الهدر والفساد من عام 2020 لغاية 2024. وتمنينا أن نسمع مقارنةً عن انتشار الجريمة في المجتمع، وانخفاض أعمار الداخلين لسوق الدعارة، خلال السنوات الأربع الماضية".