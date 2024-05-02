"اللوفر فضاء لأبجدية المستقبل".. كتاب جديد لأدونيس

تناول الشاعر أدونيس، في لقاء مع محطة "فرانس24"، مضمون كتابه الجديد "اللوفر فضاء لأبجدية المستقبل"، وتحدث عن سبب تأليفه لكتاب شعري عن متحف اللوفر الأثري الباريسي.

وقال أدونيس: "إن الكتاب، جاء بناء على اقتراح الكاتب دوناتيان غرو، المستشار في متحف اللوفر، وكانت فكرته أن أتناول المتحف في قصائد الكتاب. لكنني فضلت الاقتصار على معالم تاريخ سوريا ولبنان والعراق ومصر، وليس المتحف بشكل عام".

وتحدث أدونيس عن فكرة الكتاب وتوحيد الإبداع للبشر، بغض النظر عن انتماءاتهم وأعراقهم وأديانهم. وقال: "في الإبداع، يتلاقى البشر، بمعزل عن السياسة واللغات، فيتوحدون بإبداعاتهم، وهذا ما يمثله متحف اللوفر كفضاء يجمع البشر فيما وراء الحدود".

وحول موقفه المعروف من التاريخ ووصفه بالعبء على البشر، في أكثر من مناسبة، وكيف يقدمه في كتابه الجديد كفضاء للمستقبل؟ قال أدونيس: "عندما ندخل إلى المتحف، ونشاهد جلجامش يجلس إلى جانب نفرتيتي وشاعرة الحب الأولى انخيدوانا، نتمنى أن نشاهد الإنسانية على هذه الحال اليوم. لو أن أسس التعاون بين البشر تُقام على خلق الجمال، لكُنا في عالم رائع".

وأشار أدونيس، إلى سيطرة الأيديولوجيا على الثقافة في العصور اللاحقة، ما جعلها مسخّرة لأغراض جزئية. بعكس ما كان عليه الأمر في التاريخ القديم. وأضاف: "حروب الماضي، لم تكن دينية بل اقتصادية. كانوا يناضلون من أجل الحياة وابتكار حياة أجمل، ولم تكن الحروب تنتصر لهذا الإله أو ذاك. لكن العالم انشطر لاحقًا إلى مستويين هما الطبيعة وما وراء الطبيعة".

وتناول أدونيس، مفهوم الحرية في العصر الحديث، فقال إنها تنحرف عن مسارها. وأضاف: "هناك حريات من يريدون استعمار غيرهم، فيأخذون الحريات كما يشاؤون. الحرية صارت نوعًا من الاغتصاب، والسلطة تحتكر الحريات في العالم بدرجات مختلفة".

وتناول أدونيس مشكلة غياب القراءة في العالم العربي، وقال: "أن تكتب، يعني أن تقرأ، وأن تقرأ هو أن تكتب. القراءة جزءٌ خلاق مثل الكتابة، هناك مبدعون كبار في العالم العربي، ولكن ليس هناك قراء كبار".

وقال إن البعض اتهمه بأنه لم يكتب قصيدة لِغزة، وكان هذا دليلاً على غياب القراءة في العالم العربي. وذكّر بقصيدته "السماء نفسها هي الموت الآن" التي كتبها خصوصًا لغزة، لكن الناس لم تقرأها ولم تعرف أن المقصود غزة!.

يذكر أن كتاب "اللوفر فضاء للأبجدية الآتية"، يتضمن 7 لوحات شعرية، كتبها أدونيس بدعوة من متحف اللوفر بباريس، ونشر بالتعاون مع دار "لوفر للنشر" ودار "سيغر" الباريسية، باللغتين العربية والفرنسية.

وبهذه المناسبة، قدم أدونيس أمسية شعرية على مسرح اللوفر، قرأ فيها بعضًا من قصائد الكتاب باللغة العربية، ورافقته الممثلة فاني أردان بقراءة القصائد بالفرنسية.