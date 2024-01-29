المملكة المتحدة.. فضيحة اعتداءات جنسية تهز مراكز الطب النفسي

كشف تحقيق مشترك لصحيفة "إندبندنت" و"سكاي نيوز" عن النطاق المروع للاعتداء الجنسي داخل نظام الطب النفسي في المملكة المتحدة.

وبحسب التحقيق، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 19899 حادثة جنسية عبر أكثر من 30 موقعًا تابعًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بين عامي 2019 ونوفمبر 2023، بما فيها اعتداءات الموظفين على المرضى واعتداء المرضى على مرضى آخرين.

وتشير الأرقام إلى أن 982 فقط، أي أقل من 5%، من الحوادث الجنسية التي تم الإبلاغ عنها في المستشفيات أحيلت إلى الشرطة خلال نفس الفترة، يُضاف إلى ذلك 800 ادعاء بالاغتصاب والاعتداءات الخطيرة على النساء.

ورغم حظرها منذ عقد من الزمن، لا تزال العنابر الجنسية المختلطة قيد الاستخدام في جميع أقسام رعاية الصحة العقلية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية؛ مع وجود أكثر من 500 تقرير عن اعتداءات جنسية منذ عام 2019 في الأقسام المشتركة.