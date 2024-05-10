تكريم لافت لإعلامي سعودي تعرض للتنمر بسبب مقطع فيديو مجتزأ

استرد إعلامي سعودي مكانته، بعدما كان ضحية تنمر واسع وصل إلى أطفاله، في الأيام الماضية، فيما نال تكريمًا رسميًّا وأثنى عليه كثير من مواطنيه في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتضاح حقيقة فيديو مجتزأ منسوب له.

وتسبب مقطع الفيديو المجتزأ ذاك، قبل أيام، بتنمر وتهكم على الإعلامي سلمان عسكر، الذي ظهر في الفيديو يسأل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز عن مشاريع المنطقة، ليترك الأمير المكان دون إجابة، فيما بدا أنه تجاهلٌ لصاحب السؤال، رغم أن الأمير أجاب على السؤال في الفيديو الكامل.

وفاجأ الأمير تركي الحاضرين لحفل كبير لتكريم أصحاب مبادرات اجتماعية، الخميس، باستدعاء الإعلامي سلمان عسكر إلى المسرح، حيث أثنى عليه وشكره، وكشف حقيقة مقطع الفيديو المجتزأ.

وعرض الأمير تركي على شاشة كبيرة في المسرح مقطعي فيديو، الأول مجتزأ، والثاني كامل، وقال إن ما تعرض له عسكر ظلم كبير، معلنا عن قراره بإظهار العدل عبر عرض الحقيقة باعتباره شاهدا على المقطعين.