تكريم لافت لإعلامي سعودي تعرض للتنمر بسبب مقطع فيديو مجتزأ
استرد إعلامي سعودي مكانته، بعدما كان ضحية تنمر واسع وصل إلى أطفاله، في الأيام الماضية، فيما نال تكريمًا رسميًّا وأثنى عليه كثير من مواطنيه في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتضاح حقيقة فيديو مجتزأ منسوب له.
وتسبب مقطع الفيديو المجتزأ ذاك، قبل أيام، بتنمر وتهكم على الإعلامي سلمان عسكر، الذي ظهر في الفيديو يسأل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز عن مشاريع المنطقة، ليترك الأمير المكان دون إجابة، فيما بدا أنه تجاهلٌ لصاحب السؤال، رغم أن الأمير أجاب على السؤال في الفيديو الكامل.
وفاجأ الأمير تركي الحاضرين لحفل كبير لتكريم أصحاب مبادرات اجتماعية، الخميس، باستدعاء الإعلامي سلمان عسكر إلى المسرح، حيث أثنى عليه وشكره، وكشف حقيقة مقطع الفيديو المجتزأ.
وعرض الأمير تركي على شاشة كبيرة في المسرح مقطعي فيديو، الأول مجتزأ، والثاني كامل، وقال إن ما تعرض له عسكر ظلم كبير، معلنا عن قراره بإظهار العدل عبر عرض الحقيقة باعتباره شاهدا على المقطعين.
وظهر في المقطع الكامل، كيف انتقل الأمير تركي من جهة نحو جهة أخرى ليقف ويسمع سؤال الإعلامي عسكر كاملاً، قبل أن يجيبه، وينتهي الفيديو بشكل طبيعي.
كما تحدث الإعلامي عسكر على المسرح، وقال إن التنمر الذي تعرض له وصل إلى عائلته، ودفع أبناءه للتغيب عن المدرسة بسبب التنمر على والدهم.
وبدا عسكر متأثراً في حديثه، كما بكى في لقاءات أخرى عقب تكريمه من أمير منطقة عسير، الذي نال بدوره سيلاً من الثناء على تدخله وكشف حقيقة ما جرى وما أخفاه مقطع الفيديو المجتزأ.
وجرى تناقل مبادرة الأمير تركي على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المدونين في أحد التعليقات على ما جرى: "الناس تتكلم وتتنمر ولا تدري وش صار لهذا الرجل ولابنه، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. عند ملك الملوك تلتقي الخصوم، وشكرا لسمو الأمير تركي بن طلال على إنصاف هذا الرجل".