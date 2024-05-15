"سمسم وعوضيكو".. أول تواصل علني بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وحظي طلاق ياسمين والعوضي واحتمالات رجوعهما باهتمام جماهيري واسع النطاق أخيرا؛ بسبب تأكيد الاثنين أنهما لا يزالان يحبان بعضهما البعض، وبكاء ياسمين في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس الذي تصدر الترند، وتأكيدها أن الانفصال لم يحدث بسبب خيانة العوضي لها؛ ما زاد الأمر غموضا وحيرة.

وكان أحمد العوضي أصدر بيانا صحفيا لحسم الجدل قال فيه: "كل الامتنان لياسمين.. أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، أنا قولت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه".

وأضاف العوضي: "وكلامنا واعترافنا بحبنا حتى بعد الانفصال معناه إن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، ولكن معناه انتهاء النصيب، لكن رجوعنا هو أمر خاص جدا جدا جدا بيننا".

وأوضح: "البيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر". واختتم رسالته: "ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك، وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا".