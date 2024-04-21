مسلسل "الحرائق الغامضة" يطال حديقة تاريخية في مصر (صور)

تعرّضت حديقة "المنتزه" التاريخية في مدينة "بور فؤاد" التابعة لمحافظة بورسعيد، شمالي شرق مصر، لحريق هائل، قضى على العديد من أشجارها النادرة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عاما.

ودفعت السلطات بعشرات سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ولا تزال جهود البحث والتحقيق جارية لمعرفة أسباب الحادث.