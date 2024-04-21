مسلسل "الحرائق الغامضة" يطال حديقة تاريخية في مصر (صور)
تعرّضت حديقة "المنتزه" التاريخية في مدينة "بور فؤاد" التابعة لمحافظة بورسعيد، شمالي شرق مصر، لحريق هائل، قضى على العديد من أشجارها النادرة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عاما.
ودفعت السلطات بعشرات سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ولا تزال جهود البحث والتحقيق جارية لمعرفة أسباب الحادث.
ويأتي الحريق الجديد في أعقاب سلسلة من الحرائق الغامضة التي شهدتها البلاد أخيرا في توقيتات شبه متزامنة، دون معرفة من يقف وراءها، مثل: حريق "شادر أسيوط" جنوبي البلاد، وحريق "نادي الصيادلة" بمحافظة الإسكندرية، وكذلك الحريق الذي شبّ بجوار معهد "إعداد القادة" بمدينة حلوان، جنوبي القاهرة.
وسبق تلك الحوادث، حرائق أخرى التهمت مواقع تصوير ثلاثة مسلسلات رمضانية في توقيتات مختلفة هي: "الكبير أوي" و"المعلم" و"جودر".