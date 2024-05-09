سطو مسلح على أحد البنوك في رام الله (فيديو)
وثقت كاميرات مراقبة لحظة هروب منفذي عملية سطو مسلح على أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله بالضفة الغربية.
وأظهر الفيديو رجلًا يخرج مسرعًا من المصرف، حاملًا معه كيسًا أبيض يبدو أنه محمل بالنقود، ويركب سيارة كانت تنتظره أمام المصرف.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ازريقات، إن عملية سطو مسلح نُفذت على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله في الضفة الغربية.
وأضاف زريقات في منشور على الفيسبوك، أن "قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان، وباشرت البحث والتحري وملاحقة الفاعلين".