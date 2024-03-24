وفاة الفنان المصري محمد قشطة بعد صراع مع المرض‎

توفي الفنان المصري محمد قشطة في ساعة متأخرة من مساء السبت بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بالفشل الكلوي في الفترة الماضية، ولم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة حتى الآن.



وعانى الفنان محمد قشطة خلال الفترة الماضية من الفشل الكلوي، حيث تضاعف المرض عليه خلال الساعات الماضية، الأمر الذي دعا الأطباء لحجزه بالرعاية المركزة، إلى أن توقفت الكلى عن العمل بشكل نهائي.



وبدأت الأزمة للفنان الراحل الصحية قبل أشهر بسقوطه في الحمام، وإصابته بجلطة في المخ إلى جانب معاناته من مشاكل في الضغط وتعرضه مؤخرًا لكسر في الفخذ، وخضوعه لعملية جراحية، بالإضافة إلى إصابته بفشل كلوي.



ومحمد قشطه هو ممثل مصرى بدأ مشواره الفنى فى سن متقدمة، حيث دخل مجال التمثيل في بداية الألفية الثانية، وعرفه الجمهور من خلال أدوار ثانوية عديدة في أفلام السينما ومسلسلات التليفزيون، وقدم أدوارا وشخصيات مختلفة منها الأب والتاجر والزبون.



ومن أعمال الفنان محمد قشطة فيلم "أيام السادات، أنا مش معاهم، احنا اتقابلنا قبل كده، الرجل الغامض بسلامته، وغيرهم"، كما شارك في مسلسلات عديدة منها: "إمام الدعاة، طيارة ورق، مزاج الخير".