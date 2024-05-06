فرنسا تستعيد الرقم القياسي لأطول رغيف خبز في العالم (صور)

استعادت فرنسا الرقم القياسي العالمي لأطول رغيف خبز في العالم، بطول بلغ مئة وأربعين مترا، في مهمة استغرقت 13ساعة، وفق صحيفة "الغارديان".

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، لم تكن حقوق التفاخر بأطول خبز باجيت في العالم مملوكة لسكان قرية صغيرة أو مدينة في فرنسا، بل كانت مملوكة لمجموعة من الخبازين على بعد 500 ميل في كومو بإيطاليا.

ويوم الأحد، انطلقت مجموعة مكونة من 12 خبازًا من فرنسا لتصحيح هذا الأمر؛ إذ أمضوا ساعات في العجن والتشكيل والخبز في طريقهم إلى النصر.

وبعد حوالي 14 ساعة، تم الإعلان عن نجاح جهودهم.

وكتبت بلدية سوريسن، في الضواحي الغربية لباريس، على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول خبز باجيت".

وأشارت إلى أن الرغيف الفرنسي المصنوع في سورينس يبلغ طوله 140.53 متر.