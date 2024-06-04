مصرع 12 شخصاً جراء فيضانات جنوب أفريقيا

وأشار الى أنه تمّ إجلاء أكثر من ألفي شخص من نيلسون مانديلا باي، لاسيما من منازل موقتة في الأحياء الفقيرة، بينما أطلقت السلطات نداءً لجمع التبرعات من الملابس والمواد الغذائية والبطانيات.

وأفادت الحكومة المحلية، بأن "خمسة أشخاص قضوا ضمن نطاق بلدية إيكويتيني مترو، التي كانت الأكثر تضرّراً، بينما يتلقى العشرات العلاج من إصاباتهم في منشآت الرعاية الصحية".

وأعلنت السلطات الإقليمية حالة الطوارئ في كازولو-ناتال، وبدأت فرق الإنقاذ العمل في المحافظتين المتضررتين ليل الإثنين.

وأظهرت صور وزّعتها السلطات، منازل سويّت بالأرض، وطرقاً غمرتها المياه، والعديد من الأشجار المتساقطة.