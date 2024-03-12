أمريكي محب للسعودية يحتفي بولادة ناقته (صور)

احتفى مواطن أمريكي معروف بحبه للسعودية وشعبها، بولادة ناقته التي أهداه إياه مواطن سعودي، بالتزامن مع مشاركته للسعوديين التهاني بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر سيد فريتس، الذي يبلغ من العمر 55 عامام، وهو مواطن أمريكي يعيش في بلاده بنمط حياة مشابه في الملابس والطعام، لما عاشه في سنوات طفولته بالسعودية، صورة للناقة ومعها صغيرها.

وكتب "الشيخ سعيد" كما يطلق عليه سعوديون: "يسعدني أن أعلن أن ناقتي أنجبت طفلها، مبروك في الوقت المناسب لرمضان، إنها طفلة رمضان".

وتلقى فريتس، وهو رجل أعمال في بلاده، سيلاً من التهاني عبر منصة "إكس"، حيث غالبية متابعيه من المغردين السعوديين الذي يبادلون ذلك المحب لبلادهم المشاعر ذاتها.