السعودية تستطلع هلال ذي الحجة مساء اليوم

تستطلع السعودية، مساء اليوم الخميس، هلال شهر ذي الحجة، والذي يشهد يومه التاسع الوقوف بعرفة، ويوافق يومه العاشر عيد الأضحى المبارك.

ودعت المحكمة العليا بالمملكة "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة" إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة.

وناشدت المحكمة في بيان لها كل مّن يرى هلال شهر ذي الحجة "بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير" إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها.

وتتبع معظم الدول والجاليات المسلمة حول العالم السعودية في رؤيتها لهلال شهر ذي الحجة، باعتبارها بلد مناسك الحج لتحديد موعد عيد الأضحى.

وبحسب إحصاءات رسمية، شهد العام الماضي أداء أكثر من 1.8 مليون حاج من 150 دولة للمناسك في أول موسم يشهد عودة كاملة للمناسك منذ ظهور وباء كورونا.

وتسبب الوباء في تراجع أعداد الحجاج على نحو لافت حيث بلغ عددهم عام 2022، نحو 899 ألفا، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، وشهد عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل البلاد فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019 من حول العالم.