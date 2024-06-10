السعودية تضبط عصابة تبيع "أساور حج" مزوّرة
أعلنت السلطات السعودية، اليوم، القبض على عصابة "نصب واحتيال" تروّج لحملات حج وهمية، وبيع تصاريح وأساور حج مزوّرة.
وأفاد الأمن العام السعودي في تدوينة على منصة "إكس"، بأن دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة قبضت على أربعة مقيمين؛ لنصبهم واحتيالهم بالترويج لحملات حج وهمية، وبيع تصاريح وأساور حج مزوّرة.
وأضاف أن العصابة مؤلفة من أربعة أشخاص مقيمين من جنسيّتي باكستان وميانمار.
وأكد الأمن العام أنه "ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وأختاما وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب".
وتابع أنه "جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".
وفي سياق متصل، أعلن مدير الأمن العام في السعودية، السبت، ضبط 140 شركة حج وهمية في موسم حج العام الجاري.
وأشار إلى أنه جرى القبض على 64 ألف شخص حاولوا نقل الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة.
وأكد أن القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن كافة؛ إذ إن الأمن العام سيتعامل بكل حزم مع الذين يريدون التأثير على أمن الحج كما ذكر.