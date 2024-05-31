لبنان.. سوري يناشد إعادة زوجته "المحتجزة" في ظروف غامضة

أثار مواطن سوري في لبنان، جدلا واسعا بين مواطنين، عقب سرده قضية احتجاز غريبة لزوجته، لم يوضح أسبابها.

وخرج الرجل السوري في مقطع فيديو، بثه حساب "وينيه الدولة"، المعني بأخبار لبنان، يناشد إعادة زوجته، مدعياً اختطافها.

وقال الرجل، إن زوجته اختفت بتاريخ 18 من مايو/أيار الجاري، بعد أن ورد اتصال من طليقة شقيقه يؤكد ذلك.

وأضاف أن طليقة شقيقه ذكرت لهم أن "الأمن العام اللبناني أخذوا زوجته، وبعد البحث عنها، لم يعثروا لها على اسم، إلا أنها اتصلت في اليوم التالي، وأكدت أنها ستعمل على إخراجها بكفالة".

ولاحقا، ادعى أن زوجته تواصلت معه، وأُجبرت على القول إنها "هربت بملء إرادتها، ولم تعد تريده"، ومن ثم اختفت لاحقا.

وأكد الرجل أن "زوجته محتجزة"، بينما يُسمع في الفيديو لاحقا صوت امرأة، على أنها الزوجة "المختطفة"، تؤكد فيه أنها "موجودة في أحد المنازل، وأن هناك أشخاصًا يحتجزونها ويحرسونها".

وأعلن الزوج السوري أن رجلا متورطا مع امرأتين في اختطاف زوجته، لافتا إلى أن "شكوكا قوية لديه بتورط الثلاثة معا في اختفاء زوجته".

وطالب الزوج بالمساعدة في استعادة زوجته، المحتجزة منذ 12 يوما، على يد هؤلاء.

ولم يكشف الرجل عن أسباب احتجاز زوجته أو اختفائها، بحسب قوله.