"الحجاب الذكي".. إستراتيجية إيران الجديدة لفرض "العفة"

بدأت إيران تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز حملتها لفرض الحجاب على النساء ومعاقبة المخالفات في الفضاء العام، وأكد تقرير إخباري أن استخدام طهران للذكاء الاصطناعي، سيكون له تأثير خاص على حريات النساء الإيرانيات.

ونقل تقرير لشبكة "فوكس نيوز"، عن بهنام بن طاليبلو، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن إيران "تنتقل إلى عالم الذكاء الاصطناعي للاستفادة أكثر من التكنولوجيا التي تربط بين العناصر المتباينة للتعرف على الوجه، وتحليل الهواتف المحمولة، وتحديد الموقع الجغرافي لحركة المرور ومراقبة الإنترنت".

مشروع قانون "العفة"

وأضاف الباحث أن ذلك سيعزز من الحملة الإلكترونية على المتظاهرين في الشوارع أو النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب بشكل صحيح، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي المحسنة ستكون جانبا رئيسا من مشروع "قانون الحجاب والعفة" القادم، الذي وافق عليه البرلمان الإيراني في أيلول 2023 وينتظر المصادقة عليه من مجلس صيانة الدستور، على حد قوله.

يشار إلى أن المادة الـ30 من مشروع "قانون الحجاب والعفة" تنص على أن الشرطة "ستنشئ وتعزز أنظمة ذكية لتحديد مرتكبي السلوك غير القانوني باستخدام أدوات مثل الكاميرات الثابتة والمتنقلة".