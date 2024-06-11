ليبيا الأولى عالميًّا في عدد وفيات حوادث المرور

أعلنت لجنة الأمن القومي التابعة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن البلاد تتصدر دول العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور مقارنة بعدد السكان وفقًا لتصنيفات دولية.

وأشارت اللجنة إلى أن معدل الوفيات في ليبيا في هذا الصدد بلغ 73 متوفَّى لكل 100 ألف نسمة، بينما يشير المعيار العالمي إلى 20 متوفَّى فقط لكل 100 ألف نسمة.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الاثنين، وصدر عنه بيان على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة بليبيا على موقع "فيسبوك".

وانعقد الاجتماع بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة بحضور سعيد ونيس رئيس اللجنة وممثلين عن "الجمعية الليبية للسلامة المرورية" وهم رئيس الجمعية ونائب الرئيس ورئيس النشاط ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالجمعية.

وتطرق جدول أعمال الاجتماع كذلك إلى مناقشة توصيات الجلسة (99) للمجلس الخاصة بموضوع اللجوء والهجرة غير الشرعية مع لجنة الحقوق والحريات بالمجلس.

وفي ختام الاجتماع، اتفق أعضاء المجلس مع أعضاء الجمعية الليبية للسلامة المرورية على عقد اجتماع قادم يُدعى إليه الأطراف ذوو الصلة، للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في حل أزمة ارتفاع معدل وفيات الحوادث المرورية.