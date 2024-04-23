دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

وجرى خلال الدراسة تزويد 110 مشاركين من الذكور "بنرد واستبيان" يضم صورة مرفقة لامرأة، وقد عُرضت على نصف المشاركين صورة امرأة جذابة، بينما عُرضت على النصف الآخر صورة امرأة عادية المظهر.

وجرى، وفقًا للموقع، إبلاغ المشاركين بأن المرأة في الصورة تدير الدراسة وستقدم لهم بعض المال على أساس نتيجة الرمي بالنرد، وبشكل متعمد، لم يقم الباحثون بالتحقق من نتيجة الرمي بالنرد الفعلية؛ ما سمح للمشاركين بتقديم تقارير غير دقيقة بهدف الحصول على المزيد من المال.

وكشفت النتائج أن المشاركين الذكور الذين تم عرض صورة المرأة الجذابة عليهم أظهروا ميلًا أقل للخداع، بمتوسط 3.14 مقارنة بـ 1.98 لأولئك الذين تم عرض صورة المرأة ذات المظهر البسيط عليهم.