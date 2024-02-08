ثوران بركاني للمرة الثالثة خلال شهرين في شبه جزيرة بأيسلندا (فيديو)
بدأ ثوران بركان على شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا الخميس، هو الثالث في المنطقة منذ كانون الأول/ديسمبر، بحسب السلطات.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة بالبث الحي حممًا بركانية تتدفق من صدع لتضيء عمودًا من الدخان تَصاعد من المكان.
وجاء في بيان لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أنه "الساعة الـ5:30 من هذا الصباح، بدأ نشاط زلزالي صغير وشديد شمال شرق سيلينغارفل. بعد نحو 30 دقيقة، بدأ ثوران في المنطقة ذاتها".
وأضاف المكتب أنه بناء على التقييم الأولي لخفر السواحل، فإن الصدع يمتد على نحو ثلاثة كيلومترات. وظهر في منطقة شهدت ثورانًا بركانيًّا سابقًا في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر والـ14 من كانون الثاني/يناير قرب قرية غريندافيك التي تم إجلاء سكانها.
وتضم أيسلندا أكثر من 30 بركانًا نشطًا، وهو أعلى عدد في أوروبا.
وتقع على حيد وسط المحيط الأطلسي، وهو صدع يفصل بين الصفيحة التكتونية الأوراسية وتلك الأمريكية الشمالية.
وقبل آذار/مارس 2021، لم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس أي ثوران بركاني على مدى ثمانية قرون.
سُجلّت حالات ثوران في آب/أغسطس 2022 وتموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2023؛ ما دفع خبراء البراكين للإشارة إلى أن ما يجري هو على الأرجح بداية حقبة نشاط جديد في المنطقة.