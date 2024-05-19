الذكور أم الإناث.. أيهما أذكى في الرياضيات؟

سلط بحث جديد، الضوء على الصورة النمطية، بشأن مبالغة أولياء الأمور في تقدير مهارات أبنائهم الذكور في مادة الرياضيات مقارنة مع البنات، حيث أشار البحث إلى أن "الصور النمطية بين الجنسين في المنزل قد تعيق تقدم الطالبات".

ووفق البحث الذي نشرت نتائجه صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الآباء يميلون إلى الإفراط في الثقة بشأن أداء أطفالهم الأكاديمي في بعض المواد الدراسية بغض النظر عن الجنس، لكن في الرياضيات بالتحديد يبالغ الآباء في تقدير مهارات أولادهم الذكور إلى حد أكبر بكثير مقارنة مع الإناث.

ونقلت الصحيفة عن الخبيرة الاقتصادية في جامعة ساوثامبتون فالنتينا توني قولها: "نسمع أحيانا أن الفتيات لا يحببن الرياضيات، لكن ما الذي تم فعله لمعرفة سبب عدم حبهن لهذه المادة"، مضيفة بالقول: "أنا مقتنعة تماما أن هذا لا يعني أن الفتيات يكرهن الرياضيات، بل هو نتيجة لسنوات من التعرض للصور النمطية".

وكشفت "الغارديان" أنه ما تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في الرياضيات والفيزياء والهندسة، حيث تشكل الطالبات 23٪ فقط من الحاصلات على المستوى A للفيزياء، و37٪ للرياضيات في المملكة المتحدة.

واعتبر البحث أن "تحيز الوالدين يمكن أن يلعب دورا في اتساع هذه الفجوة"، فيما كانت دراسات سابقة توصلت كذلك إلى أن "المعلمين يتوقعون أن تكون الفتيات صاحبات مستوى أضعف في الرياضيات مقارنة بالذكور، ويضعون علاماتهن وفقا لذلك".